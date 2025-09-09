afre le da 'cerrón'

El motociclista fue trasladado a un hospital para su atención mientras el responsable escapó.

MONCLOVA, COAH.- La imprudencia de un automovilista que invadió un carril sin precaución dejó como saldo un motociclista lesionado, luego que éste cayó aparatosamente al pavimento durante la mañana del martes en pleno bulevar Francisco I. Madero.

El accidente se registró alrededor de las 07:30 horas, a la altura de la calle Matamoros, cuando Ángel Arturo Castro Barrera, de 45 años y vecino de la colonia La Ribera, se dirigía a su domicilio tras concluir su jornada laboral en la empresa Metelmex, donde había trabajado durante el turno nocturno.

De acuerdo con testigos, un automóvil se atravesó de manera repentina en el camino del motociclista, obligándolo a realizar una maniobra brusca que terminó por hacerlo perder el control de su motoneta y derrapar sobre la carpeta asfáltica.

El conductor del vehículo, en lugar de detenerse, aceleró la marcha y huyó cobardemente de la escena.

El golpe dejó a Ángel con múltiples lesiones por lo que personas que se encontraban en el lugar lo auxiliaron de inmediato y pidieron apoyo a las autoridades mediante llamadas de emergencia.

Minutos después llegaron paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital cercano, donde quedó bajo observación médica.

Agentes de Control de Accidentes tomaron conocimiento de lo ocurrido y elaboraron el informe correspondiente, iniciando la búsqueda del responsable que escapó sin responder por los daños ocasionados.

La moto del afectado quedó con daños materiales de consideración, sumando más pérdidas a la desgracia vivida por el trabajador.