Policía Municipal de Monclova Arresta a Hombres Drogándose

MONCLOVA, COAH. - Dos hombres fueron detenidos la tarde de ayer por elementos de la Policía Municipal, quienes los sorprendieron drogándose en calles de la colonia Ciudad Deportiva.

El arresto ocurrió alrededor de las 13:30 horas en la calle Tabatzin, cuando los agentes encontraron a Gerardo Montelongo Chávez, de 27 años, alias "El Yareli", y a Mario Iván Ramírez Arechiz, de 32 años, inhalando sustancias tóxicas en la vía pública.

Tras despojarlos de las sustancias que usaban para drogarse, los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedaron bajo arresto, en una celda, por la falta administrativa que cometieron.

Ambos hombres se identificaron ante el juez en turno. Gerardo Montelongo Chávez tiene su domicilio en la colonia Ciudad Deportiva, mientras que Mario Iván Ramírez Arechiz vive en la calle Sexta de la misma colonia.