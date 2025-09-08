Colisión Vehicular en Coahuila Involucra a Mujer Embarazada

MONCLOVA, COAH.- Una mujer embarazada provocó un accidente vial la tarde de ayer cuando intentó incorporarse a la avenida Los Reyes mientras se encontraba estacionada. Por fortuna, resultó ilesa.

El percance, que ocurrió alrededor de las 15:45 horas en la colonia Nueva Rosita, movilizó rápidamente a las autoridades para atender la situación.

Rocío Valdés se encontraba a bordo de su Nissan March color rojo, cerca del cruce con la calle Corregidora.

En sus intentos por ingresar a la vialidad, no se percató de la proximidad de otro vehículo que circulaba en su vía libre.

El automóvil, un PT Cruiser de color blanco, era conducido por Karina Flores Gaytán, quien viajaba con sus dos hijas y su madre.

A pesar de los intentos de evitar el impacto, Karina no pudo frenar a tiempo y terminó recibiendo el impacto en la parte trasera derecha del vehículo.

Afortunadamente, el incidente no dejó personas lesionadas, aunque ambos vehículos presentaron daños materiales significativos.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y elaborar el peritaje.

La responsable del accidente, Rocío Valdés, fue asegurada y se le informó que tendría que cubrir los gastos de reparación de los daños ocasionados.