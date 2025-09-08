Investigación en curso tras accidente de mujer mayor en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una mujer de la tercera edad terminó en el hospital luego de ser arrollada por un automóvil en la Zona Centro de Monclova, cuando la conductora de un Nissan Versa dio marcha atrás sin percatarse de su presencia.

El accidente ocurrió la mañana de este lunes en la intersección de la calle De la Fuente con Rafael de la Fuente, donde María Micaela García Galván, de 71 años y vecina de la colonia Progreso, intentaba cruzar la vialidad. En ese momento, un vehículo Nissan Versa, modelo 2020, color gris, retrocedió de manera imprudente impactándola directamente.

Al volante de la unidad se encontraba Claudia Leticia Monsiváis Wong, quien intentaba incorporarse al tráfico sin verificar el entorno, provocando que la septuagenaria cayera al pavimento con una probable fractura en el brazo. Testigos corrieron en su auxilio y solicitaron el apoyo de las autoridades y cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar y tras brindar los primeros auxilios, trasladaron a la lesionada a la Clínica 7 del IMSS, donde quedó bajo observación médica. Elementos de Tránsito Municipal aseguraron la zona, mientras agentes del Departamento de Control de Accidentes elaboraron el peritaje correspondiente.

La presunta responsable fue trasladada a la Comandancia Municipal, donde se determinaría su situación legal. En caso de que no se llegara a un arreglo con los familiares de la afectada, el caso sería turnado ante el Ministerio Público para su resolución.