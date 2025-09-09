Indignación en Palaú ante brutal asesinato de “Roco”, el perro guardián de una carnicería

VILLA DE PALAÚ, COAH.- La comunidad de esta Villa se encuentra consternada tras el cruel asesinato de “Roco”, un perro que cuidaba la carnicería La Suprema, ubicada en la zona centro.

El caso ha generado una ola de indignación en redes sociales, donde el mensaje “Justicia para Roco” se ha viralizado como símbolo de protesta contra el maltrato animal.

Según reportes locales, los hechos ocurrieron durante un robo perpetrado en el establecimiento donde él o los delincuentes, no solo sustrajeron diversos artículos sino que también atacaron al can, quemándolo vivo y arrojando su cuerpo al fondo de un pozo.

La página oficial de la carnicería compartió un mensaje que resonó entre los vecinos: “¿Qué culpa tenía Roco? Él solo cuidaba”.

La brutalidad del acto ha movilizado a ciudadanos y activistas, quienes exigen que se difundan las imágenes del crimen para visibilizar la violencia que sufren los animales.

“Pongan voz a los que no tienen voz”, claman los usuarios en redes, mientras se organizan para exigir justicia ante las autoridades correspondientes.

Este caso ha encendido el debate sobre la necesidad de endurecer las penas por crueldad animal en México.

Mientras tanto, Roco se ha convertido en un símbolo de lucha en la Villa de Palaú, donde vecinos y comerciantes exigen que su muerte no quede impune y que se castigue con todo el peso de la ley a quienes cometieron este acto atroz.