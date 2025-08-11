Accidente por Alcance en Monclova: Conductores Ilesos

MONCLOVA, COAH. — La mañana de este lunes, un choque por alcance ocurrido sobre la calle Jesús Barrera, en el Centro de Monclova, movilizó a las autoridades locales.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque los vehículos involucrados sufrieron considerables daños materiales.

El accidente ocurrió cerca del cruce con la calle Constitución, cuando el conductor de un Honda CR-V, color blanco, identificado como Gustavo Valdez Rodríguez, no logró frenar a tiempo y colisionó por alcance a un Renault Kwid, color gris, conducido por Ivonne Riojas Adame.

Los daños materiales fueron significativos en ambos vehículos, pero afortunadamente los conductores resultaron ilesos.

Al lugar acudieron rápidamente elementos de la Policía Municipal y personal de Protección Civil, quienes se encargaron de tomar conocimiento del hecho y realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

El incidente causó una breve congestión vehicular en la zona, pero fue solucionado rápidamente tras el levantamiento del peritaje y el retiro de los vehículos con el apoyo de una grúa.