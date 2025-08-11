Ladrones de bicicletas en colonia Aviación son detenidos

FRONTERA, COAH. — Elementos de la Policía Municipal de Frontera detuvieron a una pareja de ladrones tras ser sorprendidos apoderándose de varias bicicletas en la colonia Aviación, la madrugada del lunes.

Los dos detenidos, un hombre y una mujer, fueron trasladados al departamento de Seguridad Pública y posteriormente consignados al Ministerio Público bajo el cargo de robo y/o lo que resulte.

Los presuntos ladrones fueron identificados como Esmeralda Elizabeth Flores Romo, de 24 años, con domicilio en la calle Burócratas, número 347, colonia Industrial, y Jordi Guadalupe Castillo Picazo, de 28 años, habitante de la Privada Colima, número 110, de la colonia La Sierrita.

La detención ocurrió alrededor de las 00:40 horas, cuando los oficiales patrullaban por las calles Mexicana y Aeromar. Los policías fueron alertados por los vecinos de la zona, quienes señalaron a la pareja de sospechosos en el momento en que robaban las bicicletas.

La rápida intervención de los oficiales permitió que los detenidos fueran asegurados en el lugar de los hechos sin resistencia.

Tras su detención, ambos fueron trasladados al Departamento de Seguridad Pública, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes para enfrentar las acusaciones de robo.