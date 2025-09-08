Cuantioso Robo en Lote de Autos Rogelio en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Durante la madrugada de este lunes, un cuantioso robo ocurrió en el lote de Autos Rogelio, ubicado sobre la avenida Huemac, donde los ladrones se llevaron herramientas y equipos valuados en más de 100 mil pesos.

El robo fue descubierto por el propietario, Rogelio González Cardona, quien al llegar por la mañana al negocio notó que la bodega había sido forzada y varias herramientas habían desaparecido.

El robo, que se sospecha fue ejecutado por un ex trabajador de la empresa, comenzó cuando los delincuentes cortaron los cables de la electricidad y accedieron a la propiedad a través de la malla ciclónica.

Entre los objetos robados se encuentran una hidrolavadora con valor de 27 mil pesos, cuatro pulidoras de la marca Ruper, con un costo total de 60 mil pesos, así como una lista de herramientas especializadas, como pistolas de calor, taladros, una máquina de vapor, un gato hidráulico de cinco toneladas, entre otros equipos de gran valor.

El propietario del negocio indicó que, al hacer un inventario, se percataron de la magnitud del robo, que afectó gravemente las operaciones del lote. Aunque el negocio cuenta con cámaras de seguridad, los ladrones cortaron los cables de electricidad, impidiendo que las grabaciones pudieran ser útiles en el momento del robo.

Rogelio González sospecha que el ex trabajador, quien había tenido acceso al lote en el pasado, pudo haber estado involucrado en el robo, ya que su conocimiento de las instalaciones y las herramientas lo habría favorecido en la ejecución del delito. Tras el descubrimiento, el propietario solicitó la presencia de las autoridades.

A las 10:30 horas, los agentes de la Policía Municipal acudieron al lugar, donde tomaron contacto con el dueño de la empresa, quien les proporcionó detalles sobre el robo. Los detectives de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) llegaron al lugar para hacerse cargo de la investigación y comenzaron a recabar pruebas para dar con los responsables.

El propietario fue asesorado para interponer la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, mientras que las autoridades continúan con la búsqueda de pistas para esclarecer el robo y recuperar la mercancía sustraída.