fallece mecánico aplastado por camión

MONCLOVA, COAH.- Una verdadera tragedia sacudió la tarde de este lunes a la empresa Transportes SESA, en la colonia El Pueblo, donde un mecánico perdió la vida de manera instantánea al quedar prensado bajo un autobús que reparaba.

La víctima fue identificada como Isidro Zamora Briones, de 35 años y residente de la colonia Colinas de Santiago. El trabajador se encontraba en labores de mantenimiento cuando el gato hidráulico que sostenía el vehículo falló, provocando que el camión descendiera bruscamente y lo aplastara.

El accidente ocurrió cerca de las 14:30 horas en las instalaciones de la compañía, localizadas sobre la calle Cuauhtémoc, generando la inmediata movilización de paramédicos de la Cruz Roja. Pese a acudir con ambulancia y camión de rescate urbano, nada pudieron hacer, pues Isidro ya había fallecido.

Policías Preventivos, junto a detectives de la Agencia de Investigación Criminal, aseguraron el lugar mientras personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado fijaba la escena y recababa evidencias.

El encargado del área, Héctor González, relató que escucharon un golpe fuerte e inusual y al acercarse descubrieron que el mecánico yacía sin vida bajo el camión Marco Polo, número económico 1074, color blanco.

Elementos de Protección Civil también intervinieron y aplicaron sanciones, ya que trascendió que trabajadores de la empresa inicialmente negaron que algo hubiera ocurrido dentro del taller, tratando de ocultar el fatal accidente.

El cuerpo del infortunado mecánico fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, mientras las investigaciones continúan a cargo de las autoridades.