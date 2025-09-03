Se pasa rojo y choca con auto

Un descuido al volante provocó un choque la mañana de este miércoles en el cruce del bulevar Benito Juárez con Tecnológico, en la colonia Tecnológico, dejando como saldo considerables daños materiales.

El incidente ocurrió cuando Orlando Aldair Martínez Prado, de 36 años, conducía un Honda Civic 2019 en color blanco y al pasarse la luz roja del semáforo impactó el costado de un Chevrolet Aveo 2014, color arena, conducido por Julia Rosa Juárez Gómez, de 47 años.

El impacto, aunque no dejó personas lesionadas, causó alarma entre los automovilistas y peatones que transitaban por la zona, por lo que de inmediato se movilizaron elementos del Departamento de Control de Accidentes para tomar conocimiento y realizar el peritaje correspondiente.

Tras revisar la escena y verificar las condiciones de los vehículos, los oficiales confirmaron que los daños fueron únicamente materiales y procedieron a orientar a los conductores sobre los pasos a seguir para el resarcimiento de los daños en las instalaciones de la Comandancia Municipal.