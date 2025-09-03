Vigilante confunde a ladrón con fantasma

Lo que empezó como un espanto digno de película de terror, terminó siendo un "encuentro cercano del tercer tipo" con un ladrón improvisado la medianoche de ayer en el AMIMEM.

Juan Carlos, el velador del lugar, creyó que se topaba con un fantasma cuando escuchó ruidos extraños cerca del campo de sóftbol.

"Se escuchaba muy raro... cuando aventé la luz, ¡vi a un hombre intentando llevarse una lámina!", relató el vigilante, quien pasó del pánico al enojo en cuestión de segundos.

El supuesto fantasma resultó ser un adicto que intentaba robar material sin llamar la atención.

Rápidamente, Juan Carlos marcó al 911 y alertó a la policía. Minutos después, varias patrullas llegaron a la calle Maple, en la colonia La Loma, donde se encuentra la sede de la asociación.

Los uniformados peinaron cada rincón, alumbrando con linternas, mientras el intrépido "fantasma moderno" demostraba su talento en el parkour y logró saltar la barda de malla ciclónica para escapar.

Aunque no hubo detenidos, la acción rápida del velador y de los oficiales evitó un robo que habría dejado daños en las instituciones. Al final, Juan Carlos respiró tranquilo y no dudó en bromear: "Prefiero toparme con fantasmas que correr detrás de ladrones".

El incidente dejó una anécdota para el recuerdo, mientras que el AMIMEM cerró la jornada sin daños, salvo por los nervios de un velador que por unos minutos creyó que el más allá había decidido hacer de las suyas.