Le ´revuelcan´ el orgullo en pelea

Lo que comenzó como una discusión entre dos trabajadores del Ayuntamiento, terminó con uno de ellos detenido y lesionado al recibir una paliza, todo ello en calles de la colonia 21 de Marzo, alrededor de las 14:30 horas.

Según reportes de la Policía Municipal, los oficiales fueron alertados sobre una pelea campal entre dos hombres que decidieron resolver sus diferencias a golpes sobre la calle 3.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a Pedro Ismael Sáenz Briseño, de 47 años, quien parecía haber tomado un curso intensivo de "cómo perder una pelea" y se quejaba del dolor en las costillas.

Lo que se desconoce hasta el momento es el motivo de la pelea, pero se especula que Pedro, aparentemente, no fue el mejor negociador de la discusión, pues terminó recibiendo lo que en cualquier otro escenario sería calificado como una paliza digna de película.

Mientras que Pedro se quejaba del dolor, su oponente decidió hacer uso de la táctica del "mejor huir que enfrentar las consecuencias" y escapó rápidamente antes de que la Policía pudiera ponerle las manos encima.

Finalmente, Pedro fue arrestado y trasladado a la Comandancia Municipal. Al llegar a las celdas, fue asistido por paramédicos, quienes, con cara de incredulidad, le proporcionaron atención por los golpes recibidos.

Tras una evaluación, Pedro fue atendido, pero su orgullo parece haber sufrido más daños que su cuerpo.

Así terminó un conflicto laboral que, aparentemente, no solo afectó el ambiente de trabajo, sino que también dejó a uno de los involucrados en un aprieto con la ley y el otro... bueno, con una fuga de campeonato.