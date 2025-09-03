Deja taxi fruncido

La tarde de ayer, un taxista provocó un accidente que dejó su vehículo como acordeón tras chocar contra un automóvil Pointer que, al parecer, decidió desafiar las reglas de tránsito ignorando una luz roja del semáforo ubicado en la intersección del Bulevar Pape y la avenida Sidermex, en la colonia Obrera Segundo Sector.

El incidente ocurrió alrededor de las 13:30 horas, cuando Ricardo González Ramos, un taxista de 53 años, manejaba su Nissan Tsuru blanco, por el bulevar Pape.

Al llegar al semáforo, aparentemente ignoró la señal y avanzó, por lo que fue impactado por un costado por un vehículo Volkswagen Pointer, de color rojo, conducido por Laura Leticia Carrillo Cuéllar, de 58 años.

El impacto fue tan fuerte que el Tsuru terminó con el cofre doblado y el auto totalmente averiado, mientras que el Pointer quedó desplazado. Afortunadamente, no hubo personas graves, aunque Laura Leticia reportó algunas molestias físicas debido al choque.

A pesar del fuerte golpe, no se registraron lesionados, y los daños materiales fueron evidentes en ambos vehículos.

Los oficiales de Control de Accidentes arribaron para tomar conocimiento del accidente, proceder con el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades. Se determinó que la causa del accidente fue la imprudencia del taxista, quien no respetó la luz roja del semáforo, lo que provocó el fuerte impacto con el Pointer.