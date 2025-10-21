Choque entre camionetas en colonia Carranza de Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un trabajador de la construcción protagonizó la tarde de ayer un aparatoso accidente en la colonia Carranza, luego de hacer caso omiso a una señal de alto y chocar contra otro vehículo, lo que generó cuantiosos daños materiales y congestionamiento vial en la zona.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Matamoros y Armando Pruneda, cuando el albañil, al volante de una camioneta Ford, circulaba por esta última vía y no se detuvo al llegar al alto obligatorio.

Al continuar su marcha sin precaución, terminó impactando de costado a una camioneta KIA que avanzaba con preferencia sobre Matamoros, rumbo al oriente.

El golpe fue tan fuerte que ambos vehículos quedaron atravesados sobre la intersección, bloqueando parcialmente el paso y ocasionando caos vial por varios minutos.

Testigos del accidente dieron aviso al número de emergencias, lo que provocó la rápida movilización de elementos del Departamento de Control de Accidentes.

Los oficiales se encargaron de realizar el peritaje correspondiente y retiraron las unidades para restablecer el flujo vehicular.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, solo daños de consideración valuados en varios miles de pesos.

Tras dialogar con los agentes, los involucrados lograron llegar a un acuerdo en el lugar, comprometiéndose el responsable —empleado de una obra cercana— a cubrir los gastos por los desperfectos ocasionados.