Hombre con problemas de adicción detenido en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un hombre con problemas de adicción terminó tras las rejas luego que sus familiares solicitaran el apoyo de las autoridades al creer que pretendía quitarse la vida, en hechos ocurridos la tarde de ayer en la colonia Elsa Hernández.

Elementos de la Policía Municipal se movilizaron rápidamente hacia la calle Noche Buena, donde vecinos reportaron a un joven que presuntamente atentaba contra su vida mientras se encontraba bajo los efectos de alguna droga.

Al llegar a la casa marcada con el número 423, los uniformados localizaron a Jesús Leonardo Vázquez Marines, de 27 años, quien presentaba heridas visibles en las muñecas, lo que llevó a sus familiares a pensar que se había autolesionado.

El hombre fue asegurado y trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, a petición de sus parientes, quienes pensaban que trataba de matarse, cortándose las venas.

Al llegar a la Comandancia Municipal, Jesús Leonardo fue examinado por socorristas del Grupo de Urgencias Básicas Coahuila (GUBC), se descartó cualquier intento suicida, confirmando lo que Jesús decía.

De acuerdo con el diagnóstico de los paramédicos, la herida que presentaba era antigua y había sido causada por un accidente con una barda de púas. El propio Jesús Leonardo explicó a los oficiales que se había lastimado días antes y que en ningún momento intentó hacerse daño.

Tras confirmar que se encontraba bajo los efectos de sustancias tóxicas, los elementos preventivos decidieron trasladarlo a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador en turno.