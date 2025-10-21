Policía Municipal de Monclova arresta a jóvenes por inhalación de solventes

MONCLOVA, COAH.– Un fuerte operativo de la Policía Municipal terminó con la detención de cuatro jóvenes sorprendidos cuando consumían drogas en plena vía pública, dentro de un conocido punto de conflicto en la colonia Colinas de Santiago.

El arresto ocurrió la tarde del martes sobre la calle Calicanto, a la altura de un lote baldío señalado por vecinos como sitio habitual de reunión de consumidores de sustancias ilícitas.

Los detenidos fueron identificados como Ángela García, de 18 años; Gerardo Juárez, de 27; Héctor Basurto, de 18, y Reynaldo Marchan, de 21 años, quienes al momento de ser descubiertos se encontraban inhalando solventes.

Oficiales que realizaban patrullajes preventivos alrededor de las 13:00 horas detectaron al grupo en actitud sospechosa. Al aproximarse, notaron el olor característico de la droga y observaron que los jóvenes intentaban ocultar los envoltorios y botellas con residuos de solvente.

Tras una revisión de rutina, los uniformados aseguraron varios paquetes de hierba seca, latas con solventes y material para su consumo. Los cuatro fueron arrestados y trasladados a las celdas de la Comandancia Municipal, donde quedaron a disposición del juez calificador en turno.