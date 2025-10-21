Detenido en Monclova por consumo de sustancias en la Zona Centro

MONCLOVA, COAH.— Un hombre con historial de arrestos volvió a ser detenido la tarde del martes, luego de ser sorprendido por elementos de la Policía Municipal consumiendo drogas en calles de la Zona Centro, exponiéndose a cometer algún delito bajo los efectos de las sustancias.

El arrestado fue identificado como Abel Joaquín Barrón, de 33 años de edad, quien ya ha sido remitido en múltiples ocasiones por diversas faltas administrativas, principalmente relacionadas con el consumo de estupefacientes y alteración del orden público.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:40 horas, cuando los oficiales asignados a la vigilancia del primer cuadro de la ciudad patrullaban la calle Hidalgo. En ese momento, detectaron a Abel Joaquín inhalando sustancias tóxicas sin preocuparse por las miradas de los transeúntes.

Ante la flagrancia de la falta, los policías procedieron a su aseguramiento y le explicaron el motivo de su detención, trasladándolo de inmediato a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador en turno.

Vecinos del sector mencionaron que el detenido es un viejo conocido de las autoridades y suele deambular por la zona causando molestias, por lo que aplaudieron la rápida acción de los uniformados para mantener la tranquilidad en el Centro.