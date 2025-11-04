Policía Municipal de Monclova Arresta a Sujetos Sospechosos

MONCLOVA, COAH.- Dos sujetos que se encontraban bajo los efectos de drogas fueron arrestados por elementos de la Policía Municipal la tarde de este martes, luego de ser sorprendidos merodeando con intenciones sospechosas por las calles de la colonia Santa Bárbara.

Los detenidos, identificados como José Pedro Ramos García, de 36 años, y Juan Javier Gómez Robles, de 38 años, fueron sorprendidos por los oficiales cuando caminaban por la calle Parras, en lo que parecía una actitud de fisgoneo, observando las casas ajenas de manera sospechosa.

Al ser abordados por los uniformados, los individuos trataron de escapar pero fue en vano, pues fueron alcanzados por los representantes de la ley.

Según el reporte policial, ambos sujetos fueron detenidos por consumir drogas en la vía pública y por andar de "fisgones", merodeando hacia las viviendas ajenas lo que generó sospechas entre los vecinos.

José Pedro Ramos, vecino de la calle Ocampo, número 403 colonia San Miguel, y Juan Javier Gómez, vecino de la colonia Pípila, fueron llevados a la Comandancia Municipal, donde quedaron a disposición del juez calificador en turno.

El juez les notificó el motivo de su detención y les instó a que se comunicaran con sus familiares. Ambos sujetos enfrentan cargos por el consumo de drogas en la vía pública.