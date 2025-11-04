Choque en Bulevar Harold R. Pape: Daños Materiales en Colisión de Vehículos

MONCLOVA, COAH.- Un imprudente conductor provocó un choque este martes por la mañana en el bulevar Harold R. Pape, luego de invadir carril lo que resultó en una colisión con un vehículo compacto. Afortunadamente, el incidente solo dejó daños materiales y no se reportaron personas lesionadas.

El accidente ocurrió alrededor de las 08:00 de la mañana, en el cruce con la calle Matamoros, en el Fraccionamiento Carranza, cuando Julio César Pérez Castellanos, de 45 años, quien conducía un Chevrolet Corsa color arena, modelo 2008, invadió el carril del otro vehículo mientras circulaba por el bulevar. El Corsa impactó a un Suzuki Swift rojo, modelo 2025.

El choque fue suficiente para causar daños visibles en ambas unidades, pero afortunadamente ninguno de los conductores resultó herido. La conductora del Suzuki, identificada como María José Muñoz Reyes, de 25 años, vecina de la colonia Asturias, no sufrió lesiones y se mantuvo en el lugar del accidente.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron rápidamente al lugar para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.

Tras el levantamiento del reporte, se determinó que el accidente fue causado por la falta de precaución del conductor del Corsa, quien invadió el carril, provocando el choque.