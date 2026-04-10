En la 57 causa carambola al sufrir ataque epiléptico

MONCLOVA, COAH.- Lo que parecía un trayecto rutinario rumbo al trabajo terminó en un aparatoso accidente sobre la carretera federal 57, luego que un conductor sufriera un ataque epiléptico mientras manejaba, provocando una carambola que movilizó a cuerpos de emergencia durante la mañana de este viernes.

El percance se registró minutos antes de las 07:00 horas, cuando Brandon Maximiliano circulaba hacia el norte a bordo de un Chevrolet Malibú color guindo. Fue antes de llegar a la avenida Constitución cuando, de manera repentina, comenzó a convulsionar, perdiendo por completo el control del volante.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Sin control, el automóvil se proyectó primero contra el camellón central, pero lejos de detenerse, continuó avanzando erráticamente hasta impactarse por alcance contra una camioneta Nissan Estaquitas blanca, conducida por Agustín Mireles, quien se dirigía a su jornada laboral.

El fuerte impacto provocó que la unidad fuera empujada hacia adelante, colisionando a su vez contra una camioneta Honda Odyssey blanca, tripulada por César Cruz, quien se encontraba detenido esperando la luz verde del semáforo.

Acciones de la autoridad

El accidente generó momentos de tensión entre automovilistas que transitaban por la zona, mientras se solicitaba el apoyo de los cuerpos de emergencia. Paramédicos de Cruz Roja arribaron rápidamente para auxiliar a Brandon, quien aún presentaba los efectos del episodio, siendo estabilizado en el lugar.

De acuerdo con su propia versión, el conductor se encontraba bajo tratamiento médico, sin embargo, el ataque lo sorprendió al volante, desencadenando el percance.

A pesar de la magnitud del accidente, no se reportaron personas con lesiones de gravedad, quedando todo en cuantiosos daños materiales. Elementos de Control de Accidentes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.