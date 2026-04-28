Mujer sufre choque en Monclova resultando en daños materiales y molestias físicas

MONCLOVA, COAH.– Un descuido al volante bastó para romper la calma de la medianoche, luego que un choque por alcance se registró en el cruce de las calles Aldama y Zapopan, dejando como saldo daños materiales considerables y una conductora con molestias físicas.

El percance ocurrió cuando Mireya, de 53 años de edad, circulaba a bordo de un Volkswagen Jetta en color negro con dirección al sur. Al aproximarse a la intersección, disminuyó la velocidad para cruzar unas boyas colocadas sobre la vía.

Sin embargo, el conductor que venía detrás no logró reaccionar a tiempo. Se trata de Sergio, de 34 años, quien manejaba un automóvil BYD en color gris y terminó impactándose contra la parte trasera del Jetta, provocando un fuerte golpe que alertó a vecinos del sector.

Tras el impacto, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio para valorar a la conductora afectada, quien presentaba dolor derivado del choque, aunque por fortuna no ameritó traslado a un hospital.

Ambas unidades resultaron con daños visibles, estimados en varios miles de pesos, lo que obligó la intervención de elementos de tránsito municipal para tomar conocimiento de los hechos. Luego de realizar el peritaje correspondiente, las autoridades señalaron como presunto responsable al conductor del vehículo gris, al no mantener la distancia adecuada y no lograr frenar oportunamente.

Pese al susto, la conductora permaneció en el lugar colaborando con las autoridades, mientras se llevaban a cabo las diligencias para deslindar responsabilidades y dar paso a la reparación de los daños.