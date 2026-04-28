Discusión de pareja termina en agresión a su esposo en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Lo que comenzó como una discusión de pareja terminó en un episodio de violencia que dejó más que golpes visibles. La noche de este lunes, un hombre llegó a las instalaciones de la Policía Preventiva cargando no solo con algunas lesiones, sino con el impacto emocional de haber sido agredido dentro de su propio hogar.

Los hechos se registraron cerca de las 23:30 horas en la colonia Colinas de Santiago, específicamente sobre la calle Estación Monclova, donde vecinos reportaron gritos y disturbios al interior de una vivienda.

Al arribar las autoridades, la historia tomó un giro inesperado. Jorge Enrique Gómez Miranda, de 48 años, señaló que había sido agredido por su pareja tras una discusión que escaló de manera repentina.

De acuerdo con su testimonio, la mujer lo atacó con jalones de cabello, bofetadas y arañazos, dejándole marcas visibles, aunque no de gravedad. Sin embargo, la situación resultó aún más delicada debido a que el hombre presenta una discapacidad en uno de sus brazos, producto de un accidente reciente, lo que lo colocó en una clara desventaja durante la agresión.

Paramédicos no fueron requeridos, ya que las lesiones no ameritaban traslado hospitalario, pero el caso no dejó de generar movilización policiaca.

Elementos de la Policía Violeta y de Seguridad Pública procedieron a trasladar a ambos involucrados ante el juez calificador, donde la mujer fue señalada por una falta administrativa derivada de la agresión.

Por su parte, el hombre permaneció algunas horas bajo resguardo como parte del protocolo, mientras se esclarecían los hechos.

Aunque el incidente no dejó heridas de gravedad, sí evidenció una problemática que pocas veces se visibiliza: la violencia en pareja también puede tener como víctima al hombre, dejando cicatrices que no siempre se perciben a simple vista.