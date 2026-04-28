Accidente en Monclova: conductora se pasa la luz roja y provoca choque

Aparatoso accidente vial sacudió la mañana de este martes el primer cuadro de la ciudad, luego que una conductora se pasó la luz roja del semáforo y terminó provocando un fuerte choque que movilizó a cuerpos de emergencia.

El percance se registró en el cruce de las calles De la Fuente y Guerrero, donde una camioneta Jeep Cherokee en color blanco, de procedencia extranjera, se atravesó en la trayectoria de un automóvil Nissan Sentra gris, también de origen extranjero.

Tras el impacto, ambas unidades quedaron con daños visibles, principalmente en el costado del vehículo afectado, lo que generó alarma entre transeúntes y comerciantes del sector.

De acuerdo con el peritaje realizado por elementos del Departamento de Control de Accidentes, la responsable fue identificada como Cynthia Regino, conductora de la Jeep, quien al ignorar la luz roja del semáforo ubicado en el cruce terminó impactando el vehículo conducido por Brenda Armendáriz.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron rápidamente al sitio para valorar a las involucradas, quienes presentaban molestias físicas derivadas del golpe, aunque por fortuna ninguna requirió traslado hospitalario.

Elementos de Control de Accidentes se encargaron de abanderar la zona mientras se realizaban las diligencias correspondientes, evitando así un mayor congestionamiento. Posteriormente, la conductora responsable fue asegurada y trasladada a la Comandancia Municipal, donde buscaría llegar a un acuerdo con la parte afectada para la reparación de los daños.