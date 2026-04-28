Joven madre Karen N es hospitalizada por golpe de calor en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Lo que debía ser un periodo de recuperación tras dar a luz se convirtió en una nueva emergencia para una joven madre de apenas 16 años, quien tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides tras sufrir un severo golpe de calor que puso en riesgo su vida.

La adolescente, identificada como Karen 'N', había sido dada de alta apenas el pasado lunes, luego de haber tenido a su bebé, por lo que regresó a su domicilio ubicado en la colonia Tierra y Libertad, donde su familia esperaba cuidarla durante su recuperación.

Sin embargo, la intensa ola de calor que azota la región no dio tregua. La combinación de su estado postparto y las altas temperaturas terminó por pasarle factura, comenzando a presentar debilidad extrema y un deterioro alarmante en su estado físico.

Fue minutos antes de las 22:30 horas cuando la situación se tornó crítica. Sus familiares, al notar que la joven apenas reaccionaba y sus signos vitales eran inestables, solicitaron ayuda de emergencia.

Paramédicos del GRUM acudieron rápidamente al domicilio, donde encontraron a la menor en condiciones delicadas. Tras brindarle los primeros auxilios y estabilizarla en el lugar, fue trasladada de inmediato al Hospital General Amparo Pape de Benavides, el mismo donde días antes había dado a luz.

La escena no dejó de ser impactante: la joven ingresó nuevamente como paciente, mientras su bebé permanece internado desde hace varios días en el mismo nosocomio, dejando a ambos bajo estricta vigilancia médica.

Especialistas informaron que su estado requirió atención inmediata debido al golpe de calor, advirtiendo que en condiciones extremas como las actuales, una mujer en recuperación postparto es altamente vulnerable.

El caso encendió la alerta entre autoridades de salud y familiares, quienes ahora enfrentan una doble preocupación, mientras madre e hijo luchan por estabilizarse bajo el cuidado de médicos.