Protestan vecinos en Monclova por falta de electricidad durante 24 horas

MONCLOVA, COAH.– La desesperación de más de 80 familias de la colonia Ampliación Hipódromo terminó por estallar en una manifestación, luego de permanecer sin energía eléctrica durante más de 24 horas tras la falla de un transformador, situación que los dejó a merced del intenso calor.

El problema se originó tras el colapso del transformador ubicado en el cruce de las calles 16 y Primero de Mayo, el cual ya presentaba fallas desde semanas atrás, presuntamente por afectaciones derivadas de las lluvias recientes.

De acuerdo con los vecinos, fue alrededor de las 23:00 horas del domingo cuando el equipo finalmente dejó de funcionar, provocando un apagón que afectó a decenas de viviendas.

Desde ese momento, los colonos realizaron múltiples reportes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de acudir personalmente a sus oficinas para exigir atención, sin obtener una respuesta inmediata.

Patricia Estela, una de las afectadas, relató que aunque una cuadrilla arribó al lugar la noche del lunes con un transformador nuevo, los trabajadores no realizaron la instalación y únicamente intentaron una reparación provisional que fracasó, retirándose posteriormente del sitio.

La situación encendió el enojo de los habitantes, quienes decidieron seguir a los empleados hasta las oficinas ubicadas sobre la avenida Lázaro Cárdenas, donde —según denunciaron— intentaron evadirlos incluso entre el estacionamiento de un centro comercial cercano.

Cansados de la falta de respuesta, los vecinos regresaron a las instalaciones para manifestarse y exigir una solución inmediata, advirtiendo que en la colonia habitan adultos mayores y familias que no podían soportar más horas sin electricidad bajo las altas temperaturas.

Fue finalmente derivado de la presión y la protesta ciudadana que las autoridades atendieron la situación, logrando restablecer el suministro eléctrico cerca de las 04:30 horas de la madrugada, devolviendo la tranquilidad a las familias afectadas.