Camioneta Ford Lobo sufre accidente en Ciudad Frontera: pareja involucrada

FRONTERA, COAH.— Un matrimonio se vio involucrado en un accidente vehicular registrado durante la noche de este viernes sobre la carretera federal número 30, a escasos kilómetros del ejido La Cruz, en Ciudad Frontera, en un tramo cercano a los límites con San Buenaventura, lo que movilizó a cuerpos de auxilio y autoridades viales.

El percance ocurrió alrededor de las 20:00 horas, a la altura del kilómetro 15, cuando una camioneta Ford Lobo, color blanco, circulaba de Frontera con dirección a San Buenaventura.

De acuerdo con el reporte oficial, el conductor perdió el control del volante y se salió hacia el costado derecho de la vialidad.

Al intentar corregir la trayectoria, la maniobra resultó infructuosa y la unidad terminó impactándose primero contra el cordón cuneta y posteriormente contra una luminaria fija ubicada a un costado de la carretera, provocando cuantiosos daños materiales.

El conductor fue identificado como Francisco Barrientos Romo, de 69 años de edad, médico de profesión, quien viajaba acompañado de su esposa, Irasema Armendáriz, de 64 años.

Ambos fueron atendidos en el lugar por paramédicos de Protección Civil de San Buenaventura, quienes confirmaron que no presentaban lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos de Control de Accidentes del municipio de Frontera acudieron al sitio para tomar conocimiento del hecho y realizar el peritaje correspondiente, tratándose de un choque contra objeto fijo. Posteriormente, la camioneta fue retirada del lugar, permitiendo la normalización de la circulación vehicular.