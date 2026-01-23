Fallece adulto mayor tras caída en cantina de Coahuila

Un adulto mayor perdió la vida de forma repentina la tarde de ayer luego de sufrir una fuerte caída al interior de una cantina ubicada en pleno primer cuadro de la ciudad, hecho que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades municipales.

El lamentable suceso se registró en el establecimiento conocido como Vic Bar, localizado sobre la calle Allende, a donde el ahora fallecido acudía con frecuencia cada viernes.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, el hombre se encontraba conviviendo y consumiendo bebidas alcohólicas cuando decidió dirigirse al área de los sanitarios.

Fue en ese trayecto cuando, presuntamente a causa de la pérdida de equilibrio, cayó de manera aparatosa, golpeándose violentamente la cabeza contra el piso.

El impacto lo dejó inconsciente, por lo que personas que se encontraban en el sitio solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia.

Minutos más tarde arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes tras valorar al adulto mayor confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Ante ello, se dio aviso a las autoridades correspondientes para el seguimiento del caso.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron como primeros respondientes y procedieron a acordonar el área, con el fin de preservar la escena y evitar la alteración de indicios. Posteriormente, detectives de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias de campo, recabaron testimonios y ordenaron el levantamiento del cuerpo.

De manera preliminar, las autoridades informaron que la causa del fallecimiento fue un traumatismo craneoencefálico derivado de la caída, descartándose indicios de violencia externa. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para los estudios correspondientes.

El hecho causó consternación entre clientes del establecimiento y transeúntes del sector centro, quienes observaron la intensa movilización policiaca. Autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar precauciones, especialmente en lugares donde se consumen bebidas alcohólicas, para evitar accidentes fatales.