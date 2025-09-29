Destroza barda y dos autos en Estancias de San Juan Bautista

Un aparatoso accidente ocurrido la mañana de este lunes en la colonia Estancias de San Juan Bautista dejó como saldo solo daños materiales, luego de que una conductora se estrelló contra una barda y dos vehículos estacionados.

El choque múltiple se registró en la calle Privada Manuel Acuña, cuando un Toyota Corolla gris modelo 2023, impactó primero un muro de concreto y después terminó colisionando con dos automóviles que se encontraban frente a distintos domicilios.

La responsable fue identificada como Karina Ortiz Guajardo, de 50 años de edad, con domicilio en la colonia Primero de Mayo.

Por razones aún no esclarecidas, perdió el control del vehículo y se proyectó contra la propiedad de Magaly Gabriela Gelacio Villastrigo, de 33 años, ubicada en la calle Venustiano Carranza interior 204.

La barda quedó con un enorme agujero tras el fuerte impacto.

El Toyota continuó su trayectoria descontrolada y chocó contra un Chevrolet Aveo blanco modelo 2024, propiedad de Óscar Manuel Almaguer Rodríguez, de 44 años, vecino de la misma privada.

La colisión terminó por involucrar un segundo Aveo, color arena, modelo 2018, propiedad de Raúl Landeros Sánchez, de 51 años, residente de la casa número 112 de la Privada Manuel Acuña.

A pesar de lo magnitud del percance, no se reportaron personas lesionadas. Autoridades municipales tomaron conocimiento de los hechos y documentaron los daños para el deslinde de responsabilidades.