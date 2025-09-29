Ebrio al volante choca local, embiste ambulancia y huye

MONCLOVA, COAH.- Un conductor, presuntamente borracho, al mando de una camioneta Ford Ranger de reciente modelo protagonizó un bochornoso y costoso accidente la madrugada de este lunes en el bulevar Francisco I. Madero, para luego huir creyendo que nadie lo había visto... aunque una cámara de seguridad grabó cada segundo de su "hazaña".

El percance se registró alrededor de las 04:40 horas, a la altura de la Privada Flores Magón, en la colonia Nueva Rosita.

En el video captado por un negocio del sector se observa cómo la camioneta gris se proyecta contra la fachada de un local comercial, impactándolo de costado.

Pero el imprudente conductor no se conformó con eso: en el rebote, terminó estampándose contra una ambulancia del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) que se encontraba estacionada frente al sitio.

El golpe fue tan fuerte que el vehículo de emergencias se movió varios metros, quedando con severos daños en la carrocería.

Pese a la magnitud del choque, el responsable no descendió de la camioneta. En cambio, realizó diversas maniobras en reversa y huyó del lugar a toda velocidad, dejando tirado un pedazo de la defensa como única "identificación".

Fue hasta las primeras horas de la mañana cuando el director del GRUM, Daniel Segovia, fue informado del estado en que quedó la ambulancia.

De inmediato solicitó la intervención de las autoridades para investigar los hechos y dar con el responsable.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio, levantaron el peritaje correspondiente y orientaron a los afectados para presentar la denuncia ante el Ministerio Público.

El video de la cámara de seguridad será pieza clave para identificar al conductor y obligarlo a responder por los daños ocasionados.