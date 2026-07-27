Accidente vehicular deja lesionados a mujer y sus hijos en Frontera

FRONTERA COAH.— Una conductora y sus dos hijos resultaron lesionados la tarde de este lunes luego de sufrir un aparatoso accidente sobre la prolongación Industrial, a la altura del paso superior vehicular del libramiento Carlos Salinas de Gortari, presuntamente debido al exceso de velocidad.

El percance se registró alrededor de las 17:30 horas, cuando Emily Velázquez de la Rosa conducía un automóvil Nissan Versa blanco con dirección al norte. En la unidad viajaban también sus hijos, Maximiliano, de 5 años, y Víctor André, de 8, quienes sufrieron diversas lesiones a consecuencia del impacto.

De acuerdo con los primeros datos recabados por las autoridades, la conductora circulaba a una velocidad superior a la permitida. Al ingresar a la curva del puente giró hacia la derecha sin reducir la marcha, perdió el control del vehículo y golpeó inicialmente el cordón del camellón central.

Sin control, el automóvil continuó avanzando varios metros hasta impactarse de frente contra los muros de contención del paso superior vehicular. La fuerza del choque derribó uno de los bloques de concreto, mientras que el Nissan Versa presentó daños estructurales de consideración, por lo que fue catalogado prácticamente como pérdida total.

Testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Paramédicos de Protección Civil de Ciudad Frontera y de Cruz Ámbar arribaron al sitio para brindar atención prehospitalaria a la conductora y a los dos menores.

Una vez estabilizados, los tres lesionados fueron trasladados a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde quedaron bajo valoración médica especializada. De acuerdo con el reporte de las autoridades, las lesiones sufridas no ponían en riesgo su vida.

Elementos de Tránsito Municipal realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causas del accidente y reiteraron el llamado a respetar los límites de velocidad, al señalar que la conducción imprudente incrementa el riesgo de hechos de tránsito con consecuencias graves.