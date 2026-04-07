En estacionamiento del Mall deja choque a mujer lesionada

FRONTERA, COAH.— Una maniobra irresponsable dentro del estacionamiento del Mall Paseo Monclova provocó un aparatoso choque que dejó a una mujer con molestias físicas y cuantiosos daños materiales durante la noche de este lunes.

El incidente ocurrió cerca de las 22:30 horas, cuando cuerpos de emergencia fueron alertados sobre una persona lesionada tras un percance vehicular en el área comercial.

Paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias arribaron al lugar y atendieron a una joven que viajaba como copiloto en uno de los autos involucrados, la cual presentó golpes y molestias derivadas del impacto, sin que requiriera traslado médico.

De acuerdo con los primeros datos, Francisco Garza conducía un Nissan Sentra color guindo con dirección hacia la avenida Lázaro Cárdenas, acompañado por la mujer lesionada.

Al circular frente a un negocio de pizzas, un Ford Fusion color café que iba adelante realizó una maniobra inesperada.

El vehículo, manejado por Pablo Pérez, habría intentado girar en "U" de manera repentina dentro del estacionamiento, lo que ocasionó que el Sentra no lograra frenar a tiempo y terminara impactando la parte trasera del Fusion.

El choque dejó daños significativos en ambas unidades y generó un momento de tensión entre clientes y transeúntes del lugar.

Elementos de Seguridad Municipal acudieron para recabar información, elaborar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades entre los conductores.