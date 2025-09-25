Accidente vehicular en Libramiento Carlos Salinas: conductor pierde control de camioneta

FRONTERA, COAH.- Un fuerte accidente vehicular tuvo lugar en el Libramiento Carlos Salinas, a la altura de la colonia Nueva Occidental, cuando un conductor perdió el control de su camioneta al tomar una curva a exceso de velocidad. Afortunadamente, el percance no dejó personas heridas, aunque sí causó importantes daños materiales, la noche del jueves.

El incidente ocurrió cerca de las 22:00 horas, cuando el conductor de una Chevrolet Cheyenne color vino, circulaba con dirección al sur por el libramiento.

Según las primeras investigaciones, la velocidad con la que el automovilista viajaba fue la causa principal de la pérdida de control al llegar a una curva en la calle El Rastro.

El vehículo, al perder la dirección, se salió de la vía, golpeando primero el cordón cuneta y luego brincando hacia el otro lado del libramiento, lo que generó una serie de daños en la unidad. La camioneta terminó con los neumáticos del lado del conductor destrozados, lo que reflejó la fuerza del impacto.

Testigos del accidente manifestaron su alivio al ver que, a pesar de las bruscas maniobras, el conductor logró salir ileso.

Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, lo cual fue considerado un golpe de suerte, dado el grado de la colisión y el estado en que quedó la camioneta.

Elementos de la Policía Estatal Coahuila arribaron al lugar para tomar conocimiento del accidente y asegurarse de que el área estuviera debidamente resguardada.

Posteriormente, coordinaron el retiro del vehículo afectado, mientras que evaluaban los daños materiales, que fueron estimados en varios miles de pesos.