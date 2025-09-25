Mujer con problemas mentales detenida en Monclova tras altercado en la calle Hidalgo

MONCLOVA, COAH. – Una mujer que padece de sus facultades mentales fue detenida la noche de este miércoles, luego de causar molestias y altercados en la calle Hidalgo, en pleno Centro de la ciudad.

El incidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas, cuando Anita ´N´, como se identificó la detenida, comenzó a generar una serie de desmanes que afectaron a los transeúntes que se dirigían hacia un puesto de comida en la zona.

Vecinos y ciudadanos que transitaban por el lugar no tardaron en notar la actitud errática de la mujer, quien gritaba, empujaba a los peatones y trataba de interferir en su paso, provocando un ambiente de incomodidad y alarma.

De acuerdo con testimonios, la situación rápidamente escaló a tal grado que algunos de los presentes expresaron temor por el comportamiento de la mujer. Ante ello, decidieron solicitar el apoyo de las autoridades municipales para controlar el altercado antes de que la situación se desbordara.

Cuando los oficiales llegaron al lugar, intentaron dialogar con la mujer para calmarla, pero al persistir su comportamiento agresivo y descontrolado, decidieron proceder con su aseguramiento conforme al protocolo.

La intervención se realizó sin el uso de la fuerza, con el objetivo de trasladarla de manera segura a las instalaciones correspondientes, donde pudiera recibir una valoración médica y psicológica adecuada.

La detenida fue llevada a la Comandancia Municipal, donde quedó bajo resguardo de las autoridades locales, quienes la pusieron a disposición del juez calificador en turno.

El juez será el encargado de determinar las medidas correspondientes en este caso, ya que la mujer fue identificada por su comportamiento inapropiado en la vía pública.