Conductor Descuidado Provoca Colisión en Bulevar San José de Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un conductor descuidado provocó un accidente vial en el cruce del bulevar San José y la avenida Oriente, en la colonia Hipódromo, tras chocar por detrás un auto compacto al no frenar a tiempo cuando se detenía en un semáforo. El choque entre un Ford F150 y un Nissan March dejó daños en ambos vehículos, pero afortunadamente no hubo personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron cerca de las 13:00 horas, cuando Bernardo Morales Fuentes, conductor de la camioneta Ford F150 modelo 2012, color rojo, circulaba por el bulevar San José. Según el reporte de las autoridades, Morales no alcanzó a frenar a tiempo cuando el semáforo cambió a rojo y la conductora del Nissan March, Miriam Elizabeth Rosales García, redujo la velocidad en su vehículo para detenerse. La camioneta Ford F150 terminó estampándose contra la parte trasera del auto compacto, provocando considerables daños, pero sin que los conductores o pasajeros resultaran heridos.

Ante la situación, Miriam Rosales solicitó la intervención de las autoridades, quienes acudieron al lugar para abanderar el área y realizar el croquis correspondiente. Elementos del Departamento de Control de Accidentes se encargaron de elaborar el informe y tomar conocimiento del incidente. Tras recabar toda la información, ambos conductores fueron llevados a la Comandancia Municipal, donde las partes involucradas buscarían llegar a un acuerdo para el pago de los daños ocasionados. El accidente fue finalmente clasificado como un choque por alcance debido a la falta de precaución del conductor responsable, quien no pudo evitar la colisión al no frenar a tiempo. Brenda40

La Ford F150 impactó al Nissan March en el Bulevar San José, causando daños materiales en ambos vehículos.