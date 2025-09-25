Accidente Vial en Monclova: Trabajadora de Gobierno Federal provoca colisión

MONCLOVA, COAH.– La mañana de ayer, una trabajadora de la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal protagonizó un aparatoso accidente vial en el Fraccionamiento Carranza, al no respetar un señalamiento de alto y colisionar con otro vehículo. El incidente ocurrió cerca de las 10:30 horas en el cruce de las calles Andrés S. Viesca y General Bravo, donde los daños materiales fueron considerables.

La responsable fue identificada como Erika Cecilia Zapata Guajardo, conductora de un MG 5 modelo 2023, color guindo, propiedad de la Secretaría del Bienestar, quien circulaba por la calle Andrés S. Viesca.

Al intentar cruzar la calle General Bravo, ignoró la señal de alto y terminó impactando un Mazda 3 gris, modelo 2007, de procedencia extranjera, conducido por Karla Abigail Guerrero Segovia.

El fuerte impacto causó daños importantes en ambos vehículos, lo que obligó a los involucrados a solicitar la intervención de las autoridades.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron al lugar para tomar conocimiento del percance y llevar a cabo el peritaje correspondiente.

El accidente dejó como saldo daños en los dos autos involucrados, pero afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

Sin embargo, debido a la magnitud de los daños y la responsabilidad del accidente, ambos vehículos fueron trasladados a un corralón.