Detenido Conductor de Taxi por Atropello en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un accidente vial ocurrió la mañana de este jueves en la colonia Valle de San Miguel, cuando una mujer fue atropellada por un taxi de la línea Taxímetros en el cruce de las calles Manantial y Valle Fortuna.

El incidente desató una rápida respuesta de los cuerpos de auxilio y autoridades, quienes acudieron al lugar para brindar atención a la víctima y realizar las investigaciones pertinentes.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 07:40 horas, cuando un Nissan March 2025 de color blanco, perteneciente a la línea Taxímetros, embistió a Reyna Rocío Rodríguez Rivera, de 45 años. La mujer caminaba por la zona cuando el vehículo la atropelló, dejándola tendida en el pavimento.

Al recibir el reporte de emergencia, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron rápidamente al lugar y brindaron los primeros auxilios a la víctima.

Posteriormente, la mujer fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica especializada, debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

Elementos de Control de Accidentes y Policía Municipal de Monclova aseguraron la zona mientras las labores de auxilio se realizaban.

El conductor del taxi, cuya identidad aún no ha sido revelada, fue detenido en el lugar y presentado ante las autoridades competentes para que se determinen las responsabilidades legales correspondientes.