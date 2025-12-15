Choque entre vehículos en Monclova causa daños materiales

MONCLOVA, COAH.— Una cadena de impactos entre tres vehículos movilizó la noche de ayer a corporaciones de seguridad y generó importantes daños materiales en varios sectores de la ciudad, dejando el tráfico parcialmente obstruido y causando alarma entre conductores, luego que el responsable chocó un auto y una camioneta en su escape.

Según los primeros informes, el percance inicial se registró en el cruce de las calles Maxtla y Tavatzín, donde un automóvil Nissan Tiida, modelo 2010, color blanco, conducido por Álvaro Aguilar Jacobo, de 65 años, colisionó de frente contra otro vehículo siendo señalado como probable responsable del accidente.

La trayectoria del Tiida provocó un segundo choque en el cruce de Lucio Blanco con Paseo de los Sauces y Paseo de los Chopos, donde se vio involucrado un Nissan Máxima, modelo 2017, color azul, conducido por Korina Lizeth Contreras Rodríguez, de 42 años, vecina de la colonia Industrial. La colisión afectó momentáneamente la circulación en la zona.

Minutos después, una camioneta Ford Escape, modelo 2007, color arena, propiedad de Alejandro Terrazas Rodríguez, de 39 años, habitante de la colonia Miravalle 5, terminó también dañada por la cadena de impactos registrada entre la calle Miravalle y Paseo del Río.

Afortunadamente, pese a lo aparatoso de los choques, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesario traslado a un hospital. Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron a los distintos sitios para tomar conocimiento de los hechos, elaborar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades legales.