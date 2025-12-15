Choque múltiple en Monclova: daños materiales y conductor se da a la fuga

MONCLOVA, COAH.— Un aparatoso choque múltiple se registró la noche de ayer en el sector Valle de la Godorniz, en la colonia Mezquital del Valle, luego que dos vehículos en circulación y una motocicleta estacionada se vieran involucrados en un accidente que movilizó a corporaciones de seguridad y dejó considerables daños materiales.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, en el percance participó un automóvil Ford Fusion, color blanco, cuyo conductor presuntamente provocó el accidente y se dio a la fuga tras el impacto, dejando abandonada la escena. Minutos más tarde, el vehículo fue localizado dentro de un domicilio ubicado sobre la calle Primavera, aunque las autoridades no revelaron la identidad del responsable.

El segundo vehículo involucrado fue una Dodge Journey, color gris, modelo 2020, conducida por Uriel López Ibarra, quien permaneció en el lugar de los hechos y colaboró con los oficiales proporcionando su versión de lo ocurrido.

A consecuencia del impacto, una motocicleta Italika FT-150, modelo 2025, color gris, que se encontraba debidamente estacionada, resultó con daños materiales. La unidad es propiedad de Alexis Eduardo Alemán, quien también fue notificado del percance.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades, además de ordenar el retiro de las unidades para restablecer la circulación. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, quedando el accidente únicamente en pérdidas materiales.