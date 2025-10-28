Carambola de Vehículos en Monclova deja Daños Materiales

MONCLOVA, COAH.- Una descuidada maniobra de una conductora provocó una carambola entre tres vehículos en el Sector El Pueblo, dejando como saldo considerables daños materiales.

El accidente ocurrió la tarde de este martes sobre la avenida Juárez, a la altura de la calle Mina, en donde se movilizaron elementos del Departamento de Peritaje para esclarecer los hechos.

El percance tuvo lugar cuando Yolanda Sandoval Valdés, de 2023, al volante de una Toyota Rav 4 color blanco, invadió el carril de circulación contrario y se metió directamente en el camino de una combi Ford Econoline 1993, conducida por David Eduardo Hernández Alvarado.

Al ser impactado, el vehículo de Hernández fue proyectado hacia otro automóvil Suzuki Ertiga color blanco, manejado por Victoria Vianey Reyes Acosta, lo que provocó la carambola.

El impacto fue lo suficientemente fuerte como para generar daños materiales significativos en los tres vehículos involucrados, aunque afortunadamente, no se registraron personas lesionadas en el lugar.

Elementos de la Policía Municipal y peritos del Departamento de Peritaje acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente.

Tras recabar la información, se determinó que el accidente fue causado por la imprudencia de la conductora de la Toyota Rav 4, quien, al invadir el carril, causó el impacto en cadena.