Se desquita con su casa

MONCLOVA, COAH.- Lo que comenzó como un regaño terminó en una madrugada de terror donde un hombre, bajo los efectos de las drogas, desató una ola de violencia en su hogar, amenazando a su madre y causando destrozos en la vivienda ubicada en la colonia Braulio Fernández.

El agresor fue identificado como Irineo Olivo Martínez, de 28 años, quien alrededor de la una de la madrugada llegó a su casa, ubicada en la calle Chihuahua, acompañado de dos individuos más.

Matilde Martínez Hernández, madre del joven, relató que encontró a su hijo y sus amigos consumiendo "crico" dentro de la casa, lo que provocó su enojo y una reprimenda.

Lejos de calmarse, Irineo se tornó agresivo, comenzando a amenazar a su madre y destrozar todo a su paso.

El desquiciado sujeto rompió el vidrio de una ventana y arrojó un mueble al exterior de la casa, causando un estruendo que alarmó a los vecinos.

Los gritos de angustia de la mujer alertaron a los vecinos, quienes rápidamente llamaron a las autoridades. Sin embargo, cuando los oficiales llegaron a ponerle un ´estate quieto´ a Irineo, ya había escapado junto a sus amigos dejando a su madre en shock.

Las autoridades municipales aconsejaron a la mujer interponer una denuncia formal por violencia familiar y buscar apoyo en el Centro de Empoderamiento de la Mujer.

Irineo Olivo, quien tiene antecedentes de conductas violentas, es un claro ejemplo de los peligros asociados al consumo de drogas y la descomposición familiar que pueden resultar de este flagelo.