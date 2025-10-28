Mujer traslada a esposo inconsciente a Clínica 84 del IMSS en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una mujer generó la movilización de las autoridades al encontrar a su esposo inconsciente y con espuma en la boca al llegar a su domicilio. Sin embargo, en un acto desesperado por salvar su vida, la mujer decidió trasladar a su marido en su vehículo particular hasta la Clínica 84 del IMSS.

Los hechos ocurrieron en la calle Doroteo Valdez Peña, en la colonia Obrera Segundo Sector, cerca de las 11:00 horas, cuando la mujer, visiblemente alterada, pidió apoyo a los servicios de emergencia tras encontrar a su esposo, Daniel Alberto Zapata Iracheta, de 35 años, en estado de inconsciencia en su hogar. Según la información proporcionada, el hombre no respondía.

A pesar de la presencia policial, el hombre ya había sido llevado a la clínica por su esposa antes de que los paramédicos pudieran acudir al lugar.

Al llegar a la Clínica 84 del Seguro Social, los médicos informaron que Zapata Iracheta había ingresado con síntomas de haber convulsionado, pero que su estado no era grave, y ya se encontraba recibiendo atención médica.

Autoridades confirmaron que la situación fue atendida rápidamente por los profesionales de la salud, pero reiteraron que es importante no realizar traslados por cuenta propia en casos de emergencia, ya que las unidades médicas están equipadas para ofrecer atención inmediata en el lugar.

Se desconocen por completo las causas de la convulsión que sufrió el hombre, pero su estado de salud fue estabilizado tras recibir la atención médica correspondiente. La mujer, aunque angustiada, fue informada sobre el estado de su esposo y se quedó en la clínica esperando más detalles.