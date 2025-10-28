Hombre ebrio detenido por agresión en hogar de la colonia 21 de Marzo

MONCLOVA, COAH.- Lo que debería haber sido una noche tranquila en familia se transformó en una pesadilla de violencia en un hogar de la colonia 21 de Marzo, cuando un hombre, en evidente estado de ebriedad, desató su furia contra su esposa e hijos, tras ser reprendido por llegar tarde y bajo los efectos del alcohol.

Los hechos ocurrieron cerca de la medianoche, cuando Ezequiel Martínez Martínez, de 45 años, llegó a su vivienda, ubicada en la calle 40, entre las calles 11 y 13.

Con una actitud agresiva, exigió comida y, de manera particular, tortillas de harina recién hechas. Al ser rechazada su petición y confrontado por su esposa Beatriz Adriana, quien le reprochó su conducta irresponsable y el hecho de no contribuir económicamente al hogar, el hombre explotó en ira.

En un arrebato de furia, Ezequiel agredió físicamente a su esposa, y cuando sus hijos intentaron intervenir para defenderla, también fueron alcanzados por los golpes del hombre.

Descontrolado, salió al exterior de la vivienda y comenzó a destruir todo lo que encontró a su paso. En su intento de descargar su frustración, lanzó un puñetazo contra una ventana, lo que resultó en una herida profunda en su muñeca derecha al romper el cristal. La sangre comenzó a brotar de inmediato, dejando una escena aún más caótica.

Alarmados por los gritos provenientes del hogar, los vecinos llamaron rápidamente a las autoridades. Al llegar al lugar, los agentes de la Policía Municipal encontraron a Ezequiel intentando huir, pero fue rápidamente detenido antes de que pudiera escapar.

La situación llevó a su inmediata puesta a disposición en el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer, donde fue señalado por violencia familiar y quedó bajo investigación.

Mientras tanto, paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar para brindarle atención médica, suturándole la herida en la muñeca antes de trasladarlo a un hospital. Una vez dado de alta, fue entregado a las autoridades competentes, mientras la familia quedaba marcada por una noche de violencia provocada por el consumo excesivo de alcohol.