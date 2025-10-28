Incendio en tráiler moviliza a Bomberos en Castaños

CASTAÑOS, COAH.- Un incendio de barrotes en una línea de tráiler ubicado sobre la carretera federal 57, en el tramo de la colonia California, movilizó la tarde de ayer a los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos. Afortunadamente, el siniestro no dejó personas lesionadas, aunque causó considerables daños materiales.

El reporte se recibió cerca de las 15:00 horas, autoridades acudieron al lugar tras ser alertados sobre un incendio en el área.

A su llegada, los oficiales se entrevistaron con el propietario del establecimiento, Mario Saldivar, quien manifestó no conocer las causas del fuego.

El incendio consumió varios barrotes de madera que se encontraban en la parte trasera del lugar pero, gracias a la rápida intervención de los Bomberos Voluntarios el fuego fue sofocado antes de que se extendiera a otras áreas del negocio.

Además, Protección Civil también acudió al lugar para colaborar en la extinción del incendio.

El incendio afectó la línea de tráiler Hermanos Saldivar en la colonia California, pero, gracias al trabajo conjunto de los cuerpos de emergencia, el fuego fue controlado de manera efectiva, evitando mayores daños.

Las autoridades continúan investigando las posibles causas que originaron el fuego, mientras que las unidades de emergencia aseguraron que el sitio se encontraba controlado y sin riesgo de nuevos brotes.