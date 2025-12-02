Le pega a camioneta estacionada con camión de ruta

Un accidente vehicular registrado cerca de las 14:00 horas de este martes en la zona centro de Monclova, movilizó a las autoridades y causó caos vial cuando un camión de la ruta intermunicipal causó serios daños a una camioneta estacionada y bloqueó por varios minutos la circulación en la calle Guerrero.

De acuerdo con la información proporcionada por testigos, Roxana Alejandra Esparza Guerrero, de 31 años, estacionó su camioneta Jeep Compass gris modelo 2024, sobre la calle Guerrero para cruzar hacia la escuela donde recogería a su hija.

Sin embargo, antes de llegar a su destino, el operador de un camión de pasajeros de la línea intermunicipal, identificado como Juan de Jesús Sánchez Hernández, de 42 años, realizó una maniobra de vuelta excesivamente amplia al tomar la calle Abasolo, lo que resultó en un golpe a la parte trasera de la camioneta de Roxana.

El impacto dejó daños considerables en la unidad, especialmente en el costado izquierdo de la parte trasera.

Tras el choque, la afectada solicitó la presencia de las autoridades para hacer el reporte correspondiente.

Detalles del accidente vehicular en Monclova

La situación se tornó aún más tensa cuando el tráfico quedó bloqueado, ya que el camión quedó obstruyendo la calle Guerrero mientras el conductor y la madre de familia discutían sobre la responsabilidad del accidente.

Vecinos del área, molestos por el congestionamiento, comenzaron a intervenir, y una de las vecinas salió en defensa del chofer del camión, lo que aumentó la tensión en el lugar.

No obstante, los oficiales de Policía Municipal llegaron rápidamente y lograron calmar los ánimos, asegurándose de que la situación no escalara.

Acciones de las autoridades tras el choque

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para elaborar el peritaje correspondiente y, tras valorar las pruebas y testimonios, determinaron que el responsable del accidente era el conductor del camión de transporte público.

Aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, el incidente dejó como saldo solo daños materiales. La camioneta Jeep fue retirada del lugar, y el camión fue desocupado para liberar la vía y restablecer la circulación.