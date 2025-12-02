Taxista se queda dormido y choca contra traila en Monclova

El trabajador del volante apenas avanzó una cuadra cuando el cansancio lo venció. La unidad de alquiler quedó con el frente destrozado.

BRENDA REBOLLOSO

MONCLOVA, COAH.— La madrugada de este martes, el cansancio sorprendió a un taxista de la línea Premier, quien al salir de su base, perdió el control de su unidad al quedarse dormido al volante y terminó estampándose contra una traila estacionada sobre la calle Progreso, en pleno Centro de la ciudad.

Detalles del accidente en Monclova

El fuerte choque ocurrió alrededor de las 04:00 horas, apenas a unos metros de haber dejado su base ubicada en el cruce de la calle Progreso con la calle Juárez. Según los primeros reportes, el conductor identificado como Carlos Alberto Téllez Pérez, de 31 años, manejaba su vehículo Dodge Attitude 2017 de color blanco con placas A 245 CUE, cuando al llegar al cruce con la calle Hinojosa, se quedó dormido al volante, lo que provocó que la unidad se desviara y se estampara contra el remolque de una traila estacionada a un costado de la vía.

Acciones de las autoridades tras el choque

El impacto fue tan fuerte que causó considerables daños materiales en el automóvil, pero afortunadamente, el taxista no resultó lesionado. Sin embargo, el incidente desató la movilización de las autoridades, quienes acudieron al lugar de inmediato para controlar la situación y realizar el peritaje correspondiente al ser alertados por testigos del choque.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento de los hechos y establecieron que el taxista sería responsable de los daños ocasionados al remolque. Según las autoridades, Téllez Pérez tendría que hacerse cargo de los gastos de reparación por los daños materiales a la traila estacionada.

Consecuencias del accidente para el taxista

El incidente no solo dejó daños materiales, sino que también generó un llamado a la conciencia sobre la importancia de no conducir bajo el efecto del cansancio. Las autoridades recordaron a los conductores que deben estar siempre alerta para evitar accidentes que pongan en riesgo su vida y la de los demás.