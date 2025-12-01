Choque de vehículos en Monclova: sin lesionados

MONCLOVA, COAH.— La noche del domingo, un accidente vehicular ocurrido sobre el bulevar Harold R. Pape a la altura de la calle Torreón, provocó una importante movilización de las autoridades, a pesar de que los daños materiales fueron mínimos y no se registraron personas lesionadas.

De acuerdo con los reportes, la colisión involucró dos vehículos: un Chevrolet Aveo gris, modelo 2018, conducido por Mayra Berenice Daniel Moncada, de 33 años, con domicilio en la colonia Amalia, San Buenaventura; y un Volkswagen Virtus gris, modelo 2024, manejado por Veronica Ayde Medrano Escobedo, de 50 años, vecina de la colonia Fraccionamiento San Miguel.

Detalles del accidente vehicular

El incidente se registró cerca de las 22:30 horas, donde la colisión entre los vehículos fue inevitable. Elementos de Seguridad Pública y del Departamento de Control de Accidentes acudieron rápidamente al lugar para acordonar la zona y facilitar el tránsito mientras se realizaban las diligencias pertinentes. Los vehículos fueron retirados y las partes involucradas pudieron llegar a un acuerdo sobre los daños materiales.

Intervención de las autoridades en el lugar

Aunque no hubo personas lesionadas, la intervención de las autoridades fue necesaria para evitar complicaciones mayores en el tráfico, ya que el accidente generó una ligera congestión vehicular en el sector.