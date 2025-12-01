Hombre inconsciente en contenedor de basura genera alarma en Monclova

MONCLOVA, COAH.— La mañana de ayer, la tranquilidad de los vecinos del Fraccionamiento Moderno fue interrumpida por una alarmante llamada de emergencia que movilizó a las autoridades municipales. A las 12:10 horas, se reportó la presencia de un hombre aparentemente inconsciente dentro de un contenedor de basura, ubicado cerca de las canchas de la colonia, lo que generó gran preocupación entre los habitantes, quienes temían lo peor.

Los vecinos, al ver al hombre tendido en el interior del contenedor, especularon que podría estar muerto. Intentaron despertarlo sin éxito, lo que aumentó aún más la alarma. Temiendo que se tratara de un posible fallecimiento, decidieron pedir ayuda a las autoridades, quienes rápidamente se trasladaron al lugar.

La comunidad se alarmó al ver al hombre en el contenedor.

Al arribar los oficiales, descubrieron que, para fortuna de todos, el hombre no estaba muerto, sino que se trataba de un indigente que, buscando mitigar el frío de la madrugada, había decidido refugiarse en el contenedor para dormir. Aunque en un principio parecía que se encontraba sin vida, los policías lograron despertar al hombre, quien mostró signos de estar consciente, aunque algo aturdido.

Policías logran despertar al indigente y evitar una tragedia.

A pesar de la buena noticia de que estaba vivo, la situación no dejaba de ser peligrosa. El contenedor, como es común en estos casos, carecía de ventilación adecuada y el frío intenso representaba un riesgo para su salud. Ante esto, los oficiales le pidieron al hombre que saliera del lugar y se retirara para evitar una tragedia, recordándole los peligros de dormir en espacios cerrados y peligrosos como esos.

El hombre fue encontrado buscando refugio del frío en Monclova.

El hombre, quien no fue identificado, accedió a la petición de los uniformados y, aunque no requirió atención médica, se alejó del lugar sin mayores problemas.