Accidente en Col. Barrera deja lesionado a repartidor de comida

Un repartidor de comida resultó lesionado al intentar rebasar a un vehículo por el lado derecho en la calle Adolfo López Mateos, a la altura del cruce con la calle Gustavo Díaz Ordaz, en la colonia Barrera, hasta donde se movilizaron autoridades y paramédicos.

El percance ocurrió alrededor de las 14:00 horas, cuando el conductor de una motocicleta Italika modelo 2025 de color negra, identificado como Ángel Emmanuel García Gámez, de 20 años, intentó adelantar a un Chevrolet Chevy 1998 de color blanco, propiedad de Rodolfo Fermines Gaona, de 67 años, quien circulaba por la misma calle.

Detalles del accidente en Barrera

El joven repartidor de comida trató de sortear el tráfico utilizando el lado derecho de la vía, sin percatarse de que el automóvil se encontraba deteniéndose, lo que ocasionó que ambos vehículos se impactaran violentamente.

El golpe dejó al motociclista con diversas lesiones visibles, por lo que inmediatamente fueron solicitados los servicios de emergencia.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana llegaron al lugar y brindaron atención pre hospitalaria al lesionado, quien fue trasladado a un hospital para una valoración médica más exhaustiva. Afortunadamente, aunque las lesiones fueron significativas, no se reportaron heridas de gravedad.

Acciones de los paramédicos en el lugar

Elementos del Departamento de Control de Accidentes llegaron para tomar conocimiento del incidente, realizar el peritaje y deslindar responsabilidades. El vehículo de los repartidores sufrió daños materiales considerables, mientras que el automóvil también resultó afectado, aunque en menor medida.