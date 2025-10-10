Accidente Vehicular en Monclova: Jetta Blanco Impacta Toyota Hilux en Bulevar Harold R. Pape

MONCLOVA, COAH. — La mañana de este viernes, un accidente vehicular ocurrió sobre el bulevar Harold R. Pape, cuando la conductora de un Jetta blanco se estrelló contra la parte trasera de una camioneta Toyota Hilux mientras intentaba incorporarse a la vialidad proveniente de la colonia Guadalupe.

El percance ocurrió cerca de las 09:20 horas, en el cruce con la calle Valparaíso, cuando Celia Peña Campos, de 48 años, no extremó precauciones al salir hacia el bulevar Harold R. Pape mientras manejaba un Volkswagen Jetta, modelo 2016.

En ese momento, la camioneta Toyota Hilux gris, conducida por Ángel Jesús Gálvez Hernández, de 35 años, ya circulaba por el bulevar, lo que provocó que el vehículo más pequeño impactara la parte trasera de la camioneta.

Afortunadamente, el choque no dejó personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron evidentes. Ambos vehículos quedaron varados en los carriles de circulación, obstruyendo el paso momentáneamente.

Autoridades del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente. Tras las diligencias, los vehículos fueron retirados de la vía y el tráfico en la zona fue restablecido.

Ambos conductores fueron orientados a contactar a sus aseguradoras para resolver los daños materiales causados en el incidente.