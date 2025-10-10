Accidente en Obrera Sur: Colisión Frontal sin Heridos

MONCLOVA, COAH. – Un fuerte choque se registró la noche de ayer en la colonia Obrera Sur, cuando una conductora perdió el control de su vehículo al dar un giro demasiado cerrado, invadiendo el carril contrario y colisionando de frente contra otro automóvil. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque ambos vehículos terminaron con daños considerables.

El incidente ocurrió cerca de las 21:30 horas de ayer, cuando la conductora de un Chevrolet Cavalier de color negro, circulaba por la calle Estándar 2 con dirección hacia el poniente.

Al llegar al cruce con la calle Secundaria 3, la conductora intentó girar hacia la izquierda, pero lo hizo de manera muy cerrada, sin tomar las debidas precauciones.

Como resultado de su imprudente maniobra, invadió el carril contrario y chocó de frente contra un Nissan Versa color vino, conducido por Fernando Campos, quien circulaba con dirección al norte.

Campos explicó que manejaba con normalidad y, de repente, la mujer se le atravesó en su camino, lo que originó el impacto.

El choque fue tan fuerte que ambos automóviles quedaron con severos daños materiales, con un estimado de varios miles de pesos en pérdidas. Las autoridades llegaron rápidamente al lugar para atender el percance, y aunque la conductora alegó que el otro vehículo se había atravesado en su camino, su versión no coincidió con los hechos, pues los agentes de Control de Accidentes determinaron que fue ella quien invadió el carril contrario, causando la colisión frontal.

A pesar de la magnitud del accidente, no se reportaron personas lesionadas, aunque la conductora se mostró visiblemente afectada. Ambos vehículos fueron retirados de la zona, lo que generó una breve congestión vehicular mientras las autoridades realizaban las maniobras de remolque.